Adana'daki 'swinger' davasında karar: 38 şahıs hakkında...

Adana merkezli 16 ilde 3 sene önce düzenlenen Swinger operasyonunda karar duruşma görüldü ve cezalar kesinleşti. 38 şahsa ‘Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek Suçundan’ hapis cezası verildi.

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Adana'daki 'swinger' davasında karar: 38 şahıs hakkında...

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey olmak üzere toplam 74 kişinin Türkiye genelinde gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde birlikte olduklarını tespit etti.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne’de eş zamanlı 80 adrese 500 polisle 6 Ekim 2020 günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, 69 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde arama yapan polis, çok sayıda fantezi ürünü, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi. Zanlılardan 4’ü kadın 41’i ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilirken diğer şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DİSKO TOPU OLMADAN PARTİ YAPMIYORLARMIŞ

Zanlıların her haftanın cumartesi günü bir kişinin evinde toplanıp yaptığı partilerde mutlaka ışıkları söndürüp disko topu kullandığı öğrenildi. Bir apartmanda bulunan iki komşunun da swinger partilerine katıldığı, alt kattaki komşunun disko topu bozulunca üst kat komşusundan disko topunu istediği, onun da asansöre koyarak alt kata gönderdiği öğrenildi.

CEZALARI BELLİ OLDU

Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 22 Aralık’ta davanın 12. duruşması görüldü ve 38 şahsın cezası kesinleşti. 30 şahsa ‘Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ayrı ayrı yer olmayıp aynen infazına karar verildi. 8 şahsa ise ‘Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek’ suçundan 1 yıl 8 ay 4 gün hapis cezası verilirken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ayrı ayrı yer olmayıp aynen infazına karar verildi.

Kaynak: AA

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