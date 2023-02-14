Adana Demirspor ile Fiorentina'dan depremzedelere için yardım maçı

Adana Demirspor, depremzedelere yardım için İtalya temsilcisi Fiorentina ile temsili bir maç yapacağını duyurdu.

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Adana Demirspor ile Fiorentina'dan depremzedelere için yardım maçı

Adana Demirspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Yaralarımızı hep birlikte sarmak üzere organize ettiğimiz temsili maçlarımızda deprem bölgesi için tek yürek oluyoruz. Bu kapsamda ilk temsili maçımızı İtalya'nın Serie A Ligi'ndeki takımlarından @acffiorentina (Fiorentina) ile gerçekleştiriyoruz" denildi.

Açıklamada, fiziki olarak herhangi bir müsabaka yapılmayacağı, biletlerin bu akşam saat 19.40'ta satışa çıkarılacağı, bilet ücretlerinin gün içerisinde ayrıca ilan edileceği, temsili maçtan elde edilecek tüm gelirin deprem bölgesi için AFAD'a gönderileceği de duyuruldu.

Ayrıca www. passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden alınacak biletler için Passo'nun herhangi bir hizmet ücreti almayacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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