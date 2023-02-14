Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin yeni başkanı belli oldu
Yargıtay 1. Ceza Dairesi başkanlığı için yapılan seçimde, Yargıtay üyesi Hüseyin Canan, dairenin yeni başkanı oldu.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay'ın görev süresinin dolmasının ardından Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca seçim yapıldı.
Seçimlerin 25'inci turunda Yargıtay üyesi Hüseyin Canan, 193 oy alarak Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğunu sağladı ve Yargıtay 1. Ceza Dairesinin başkanı oldu.
HÜSEYİN CANAN KİMDİR?
Hüseyin Canan, 1962'de Yozgat'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1983'te mezun olan Canan, Çorum hakim adayı olarak mesleğe başladı.
Suruç, Aybastı, Ilgaz, Seferihisar Cumhuriyet Savcılığı, Çarşamba, Diyarbakır, Kocaeli, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunan Canan, 2013'te Yargıtay üyeliğine seçilmişti.
Kaynak: AA