Meteoroloji’den Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada Ege Denizi’nin güneyinde yarın günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği duyuruldu.

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Meteoroloji’den Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji verilerine göre yarın Ege Denizi’nin güneyinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Ege Denizi’nin güneyinde rüzgarın, yarın (15.02.2023 Çarşamba) ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 16.02.2023 Perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

 
 

Kaynak: İHA

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