Yardım için gönderilen montun cebinden çıkanlar depremzede kadını duygulandırdı!

Kahramanmaraş merkezle toplam 10 ilde etkili olan depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları ile bölgeye gönderilen bir montun cebinden çıkanlar depremzedeleri duygulandırdı.

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Başlatılan yardım kampanyaları ile toplanan ayni yardımlar deprem bölgesindeki depremzedelere dağıtılmaya devam ediyor.

Kendisine verilen ve nereden gönderildiği belli olmayan bir montun cebinden çıkanları gözyaşları ile anlatan depremzede bir kadın "Bu yardımdan geldi, üşüdüğümüz için. Sağ olsunlar aldık, giydik. Elimizi cebine attık ki 1 cebinden kek çıktı. Kıyıp da yiyemedik bile. Nasıl üşüdüğümüzü nasıl bildiler se öbür cebinden 4 tane çorap çıktı. Kim yapar bunları? Sizce bunu yapan cehenneme girer mi? Bu da yetmedi diğer cebinden yine kıyıp da yiyemedim gofret çıktı. Çocuklarıma bile kıyıp da veremedim, sağ cebinde duruyor. Diğer cebine de bir baktım ki firkete. Nasıl düğünmüşler bir yerleri sökülürse onunla diksinler, yamasınlar diye. Onu da mı düşündüler. Ne kadar güzel insanlar var? Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

Kadının bu cümleleri kurduğu sırada ise etrafındakilerin de gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Kaynak: İHA

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