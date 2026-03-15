Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten İslamofobi Açıklaması: Kararlılıkla Reddedilmelidir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından '15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'ne ilişkin açıklama yaptı.

"MESELE İSLAM DÜŞMANLIĞIDIR"

Bakan Gürlek, "Bugün uluslararası platformlarda çoğu zaman ‘İslamofobi’ olarak adlandırılan olgu, gerçekte yalnızca bir korkuyu değil; önyargıyı, ayrımcılığı ve açık bir düşmanlığı ifade eden ciddi bir sorundur. ‘Fobi’ kavramı esasen bir korkuyu tanımlarken, dünyanın birçok yerinde Müslümanlara yönelen tutum; bir korkudan ziyade İslam’a, Müslüman kimliğine ve İslam medeniyetine yönelik sistematik bir karşıtlık ve dışlama biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle mesele yalnızca bir ‘korku’ değil, çoğu zaman İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"EŞİTLİĞİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gürlek, "Minarelerden, başörtüsünden ya da bir inancın kamusal görünürlüğünden rahatsızlık duymak, korku ile açıklanabilecek bir tutum değildir. Bir insanın inancı, kimliği veya kültürü nedeniyle hedef alınması; ibadet mekanlarının, sembollerinin ve değerlerinin aşağılanması insan onuruyla bağdaşmaz. İslam’a ve Müslümanlara yönelik düşmanlık kararlılıkla reddedilmelidir. Toplumların barışını ve ortak geleceğini tehdit eden her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etmek, farklılıkları zenginlik olarak gören, insan onurunu ve karşılıklı saygıyı merkeze alan bir anlayışı güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak; İslam düşmanlığına, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve her türlü ayrımcılığa karşı insan onurunu, eşitliği ve hukukun üstünlüğünü savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA