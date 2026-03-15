Marka Yatırım Holding'e Operasyon! Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mine Tozlu Biçer dahil 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmada şüpheliler hakkında; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından işlem başlatıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul, Adana ve Hatay’da bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda;

• Mine Tozlu Biçer

• Aynur Büyükdağ

• Yusuf Duman

• Hüseyin Güzeldün

• Ahmet Al gözaltına alındı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Şüphelilere ait adreslerde aramalar sürerken, dijital materyaller ile suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin inceleme çok yönlü devam ediyor.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Soruşturmaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;

Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama” suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturmaya konu olay ile ilgili olarak; İstanbul, Adana ve Hatay olmak üzere 3 ilde 15.03.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmış, yapılan operasyon neticesinde şüpheliler Mine TOZLU BİÇER, Aynur BÜYÜKDAĞ, Yusuf DUMAN, Hüseyin GÜZELDÜN ve Ahmet AL yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri devam etmekte olup, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

