Adalar'da Müsilaj Kabusu Devam Ediyor

Can çekişen Marmara'da müsilaj kabusu devam ediyor... 2021'den bu yana belirli aralıklarla ortaya çıkan müsilaj, Adalar ilçesinin kıyı kesimlerinde yeniden görülmeye başladı.

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Adalar'da Müsilaj Kabusu Devam Ediyor

"Deniz salyası" olarak da bilinen müsilaj, özellikle Kınalıada, Burgazada ve Heybeliada'da yoğunlaştı. Müsilaj, liman bölgelerinde ve teknelerin bağlı olduğu balıkçı barınaklarında yayılım gösteriyor. Limana yakın bazı noktalarda öbekler halinde görülen müsilajı temizleme çalışması da yapılıyor.

İBB'DEN TEMİZLİK ÇALIŞMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSTAÇ ekipleri, Heybeliada'da deniz yüzeyindeki müsilajı temizlik çalışması yürütüyor.

Marmara'nın Müsilaj Kabusu Geri Döndü... Sessiz Sessiz YaklaştıMarmara'nın Müsilaj Kabusu Geri Döndü... Sessiz Sessiz YaklaştıGüncel

Kaynak: AA

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