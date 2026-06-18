Açlık Grevindeki İki Öğretmen Hastaneye Kaldırıldı

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, açlık grevindeki iki öğretmenin ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, taleplerinin karşılanmasını isteyen öğretmenlerin sürdürdüğü süresiz açlık grevinde sağlık sorunları yaşayan iki öğretmenin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

'KAYBEDECEK BİR ŞEYİMİZ KALMADI'

Yapılan açıklama şu şekilde:

"İki arkadaşımız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arkadaşlarımızın sağlık durumunu takip ediyoruz.

Ancak sözler verip arkasında dur(a)mayan bürokratlara sesleniyoruz:

Biliyoruz bizi takip ettiğinizi, biliyoruz herkes gibi sizin de gözünüz mücadelemizin üzerinde!

Biliyoruz bizi yok saymanızın yaratacağı sonuçların farkında olduğunuzu!

Tüm bu yaşananlara son vermek sizin elinizde!

Yapmanız gereken tek şey harekete geçmek, görevinizi yapmak!

Bizim kaybedecek bir şeyimiz kalmadı!"

HAKLARI İÇİN AÇLIK GREVİNE BAŞLADILAR

Haklarını aramak için Ankara’ya gelen ve hak arayışları sırasında polis müdahalesiyle karşılaşan özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler "Bizi açlığa mahkum eden politikaları elimizin tersiyle itiyoruz! Yoksulluğu, güvencesizliği iliklerimize kadar yaşıyoruz biz! Sizin öğretmenlere reva gördüğünüz iki lokma yemeği reddediyoruz! Sözler tutulana, eğitim komisyonu toplanana, o masa kurulana kadar açlık grevindeyiz" ifadeleriyle geçtiğimiz günlerde açlık grevi başlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özel Öğretmenler Sendikası Ankara
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
İstanbul'da Balık Restoranına Kurşun Yağmuru Balık Restoranına Kurşun Yağmuru
Özel Hastanede Ameliyat Skandalı: Yanlış Bacağa Operasyon Özel Hastanede Ameliyat Skandalı: Yanlış Bacağa Operasyon
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP YDK'dan Kritik Viraj: Gökhan Günaydın'ın Tedbiri Kalktı, Grup Başkanvekilliğine Dönüyor Gökhan Günaydın'ın Tedbiri Kalktı, Grup Başkanvekilliğine Dönüyor
Siyasette 'Transfer' Hazırlığı: 'İki İsim Daha AK Parti'ye Katılacak' İddiası 'İki İsim Daha AK Parti'ye Katılacak' İddiası
3 İl İçin 6.6 Büyüklüğünde Deprem Alarmı: 'Asıl Risk Faylardan İbaret Değil' 3 İl İçin 6.6 Büyüklüğünde Deprem Alarmı: 'Asıl Risk Faylardan İbaret Değil'
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Kaçırıldı! Başsavcılık Devrede İBB Kültür A.Ş. Yöneticisi Kaçırıldı!
İBB Davasında 9 İsim Hakkında Tahliye Kararı 9 İsim Hakkında Tahliye Kararı