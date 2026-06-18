Açlık Grevindeki İki Öğretmen Hastaneye Kaldırıldı

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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, taleplerinin karşılanmasını isteyen öğretmenlerin sürdürdüğü süresiz açlık grevinde sağlık sorunları yaşayan iki öğretmenin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

'KAYBEDECEK BİR ŞEYİMİZ KALMADI'

Yapılan açıklama şu şekilde:

"İki arkadaşımız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arkadaşlarımızın sağlık durumunu takip ediyoruz.

Ancak sözler verip arkasında dur(a)mayan bürokratlara sesleniyoruz:

Biliyoruz bizi takip ettiğinizi, biliyoruz herkes gibi sizin de gözünüz mücadelemizin üzerinde!

Biliyoruz bizi yok saymanızın yaratacağı sonuçların farkında olduğunuzu!

Tüm bu yaşananlara son vermek sizin elinizde!

Yapmanız gereken tek şey harekete geçmek, görevinizi yapmak!

Bizim kaybedecek bir şeyimiz kalmadı!"

❗️İki arkadaşımız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arkadaşlarımızın sağlık durumunu takip ediyoruz.



👉🏽Ancak sözler verip arkasında dur(a)mayan bürokratlara sesleniyoruz:



Biliyoruz bizi takip ettiğinizi, biliyoruz herkes gibi sizin de gözünüz mücadelemizin üzerinde!… pic.twitter.com/EzftiMrgPn — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) June 18, 2026

HAKLARI İÇİN AÇLIK GREVİNE BAŞLADILAR

Haklarını aramak için Ankara’ya gelen ve hak arayışları sırasında polis müdahalesiyle karşılaşan özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler "Bizi açlığa mahkum eden politikaları elimizin tersiyle itiyoruz! Yoksulluğu, güvencesizliği iliklerimize kadar yaşıyoruz biz! Sizin öğretmenlere reva gördüğünüz iki lokma yemeği reddediyoruz! Sözler tutulana, eğitim komisyonu toplanana, o masa kurulana kadar açlık grevindeyiz" ifadeleriyle geçtiğimiz günlerde açlık grevi başlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi