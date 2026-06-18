İstanbul'da Balık Restoranına Kurşun Yağmuru

İstanbul Kadıköy'de balık restoranına silahlı saldırı düzenleyen kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, restoranda hasar oluştu.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Bostancı Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda bulunan balık restoranında meydana geldi.

RESTORANA KURŞUN YAĞDIRDILAR

İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından restorana silahla ateş açıldı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri iş yeri ve çevresinde delil toplama çalışması yaptı.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kurşunların isabet ettiği restoranda hasar oluştu. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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