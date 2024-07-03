Açık Radyo: Yayın Hayatımıza Devam Edeceğiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınında “Ermeni soykırımı” ifadesinin kullanılması nedeniyle daha önce idari para cezası ve beş kez yayın durdurma cezası verdiği Açık Radyo’nun lisansını iptal etti.

Açık Radyo'nun sosyal medya hesabından söz konusu karara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Henüz tarafımıza tebliğ edilmemekle beraber, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 03.07.2024 tarihli toplantısında, Açık Radyo'nun yayın lisansının iptal edildiği öğrenilmiştir.

Yayın durdurmayla beraber verilen para cezası için karardaki gibi taksitlendirme talebinde bulunulmuş ve bu kabul edilerek ilk taksit ödenmiştir. Böylece yasaya karşı direnmek ve yargı yolu dışında bu karara karşı gelmek gibi bir niyetimizin olmadığı ve iyi niyetli bir süreç sürdürmeye çalıştığımız ortadadır.

Gelinen noktada, Açık Gazete programındaki ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kapsamında olduğu tartışmasız bulunan bir ifadeden yola çıkarak Açık Radyo'nun yayın izninin iptali noktasına gelinmesi kabul edilemez bir durumdur.

"AÇIK RADYO YAYIN HAYATINA DEVAM EDECEKTİR"

Anılan kararla ilgili yasal müracaatlar elbette ki yapılacaktır. Bununla beraber, 30 yıldan beri yayın hayatına devam eden Açık Radyo, bundan sonra da aynı evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda, aynı sorumlulukla yayın hayatına devam edecektir.

Bugüne kadar her zaman yanımızda bulunan siz sevgili dinleyicilerimiz ve dostlarımız ile bundan sonra da aynı kararlılık ve aynı duygular ile beraber olmaya devam edeceğiz.

"Kâinatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo"