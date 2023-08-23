Açık cezaevindeki yabancı suçlular firar etti: Bakanlık yetkilisi Türk mahkumlarla kıyasladı, 'infial uyandıracak bir durum değil'

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, ağırlıklı olarak uyuşturucu satıcılığı, yağma, yaralama, cinayet, cinsel saldırı ve hırsızlık nedeniyle Sincan Cezaevi'nde bulunan 155 yabancı suçlunun infaz düzenlemesinden yararlandırılarak Kırşehir Açık Cezaevi'ne gönderildiğini, ancak bu sırada tüm mahkumlara tanınan aylık izin hakkını kullanan en az 15 kişinin firar ederek geri dönmediğini duyurdu.

"Halen 44'ü izinde. Firar edip etmedikleri, izinleri bittiğinde ancak anlaşılabilecek" diyen Saymaz, yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerden bazı detaylar da aktardı:

'İNFİAL UYANDIRACAK RAKAM DEĞİL'

"En az 15 yabancı suçlunun Kırşehir Cezaevi'nden firar etmesini Adalet Bakanlığı yetkililerine sordum. Bir bakanlık yetkilisi bilgiyi doğrulayarak, şunları söyledi:

'Bunlar açığa çıkınca dava dosyaları ve iyi hallerine göre diğer mahkumlar gibi ayda üç gün ila yedi gün arasında izin kullanıyor. Hepsi aynı anda toplu şekilde değil, farklı tarihlerde gruplar halinde izne çıktı. Bunlardan 15'i dönmedi. Türk mahkumlarla mukayese ettiğimizde aynı oranda. İnfial uyandıracak bir durum değil. Halen 44'ü izinde. Genel itibariyle geri dönüyorlar.'

GÖÇ İDARESİ: BIRAKMAYIN

Oysa Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği 31 Temmuz tarihli yazıda, yabancıların kaçma ve kaybolma ihtimali sebebiyle kesinlikle bırakılmaması, koşullu salıverme tarihinde ya da infazları bitince polise teslim edilmeleri gerektiği ifade ediliyor.

Göç İdaresi'ne getirilecek olan yabancılardan Suriyelilerin ya gönüllü şekilde ülkelerine gönderileceği ya da üçüncü bir ülkeye gidene dek gözetim merkezinde tutulacağı, diğer yabancıların ise sınır dışı edileceği vurgulanıyor.

NET SAYI BİLİNMİYOR

Kırşehir örneği gösteriyor ki kesinlikle bırakılmaması gereken en az 15 yabancı suçlunun kaçmalarına imkan tanındı. Hali hazırda izindeki 44 yabancının dönmeme ihtimali düşünülürse sayı daha da artabilir.

Ve bu, yalnızca Kırşehir için bu kadar.

Diğer cezaevlerinde hükümlü bulunan ya da infaz düzenlemesi sayesinde denetimli serbestlikten yararlanan kaç yabancı suçlunun sınır dışı edilmeleri gerekirken serbest bırakıldıklarını bilmiyoruz.

Adalet Bakanlığı yetkilileri 'Elimizde net bilgi yok. Bunlardan bir kısmı dönmedi. Kaçan olabilir' diyor. Umarım, sokağa salıverilen yabancı suçluların sayısını yeniden suç işlediklerinde öğrenmek durumunda kalmayız."

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