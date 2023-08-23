'Kendisini uyarmak istedim' demişti: Acun Ilıcalı'dan Fatih Altaylı'ya yanıt

Medya patronu Acun Ilıcalı, gazeteci Fatih Altaylı'nın dün Exxenbet isimli bahis sitesiyle ilgili olarak kaleme aldığı yazısına yanıt verdi.

Söz konusu siteyle rastgele karşılaştığını belirten ve "Her ne kadar öyle göstermese de muhafazakar ve inançlı bir yaşam tarzını benimsediği bilinen, bu yüzden ağzına içki sürmeyen Acun Ilıcalı'nın bir 'kumar ve bahis sitesi' sahibi olması pek uygun görünmüyordu" diyen Altaylı, şöyle devam etmişti:

"Türkiye’de bu nevi sitelerin yasal olmaması da bir sorundu ama sitenin merkezi büyük ihtimalle yurt dışında bir yere kayıtlı idi ve bu sorun da öyle aşılabilirdi. Ama ortada çok önemli bir etik sorun vardı. Acun Ilıcalı, İngiltere’de iki futbol kulübünün sahibiydi. Türkiye'de de bir futbol kulübüne çok yakındı, onlarca futbolcu ile de canciğer kuzu sarması bir ilişkisi olduğunu kendi zaten saklamıyor ve herkes de biliyordu.

Spor ve sporcularla bu denli iç içe olan birinin bir bahis sitesi sahibi olması ne kadar etik, UEFA kurallarına ne kadar uygundu. Bütün dünya bahis şirketlerinin spor kulüplerine sponsor olmasının ne kadar etik olduğunu tartışırken, iki futbol takımının sahibinin bir bahis şirketinin sahibi olması nasıl kabul edilebilirdi.

Tüm bunları düşününce, her ne kadar aynı logoyu, aynı görsel kimliği taşısa da Exxenbet’in Acun Ilıcalı'nın olamayacağını düşündüm. O yüzden de kendisini uyarmak istedim."

ACUN ILICALI: İLGİMİZ YOK

Ilıcalı, ilerleyen süreçte 10Haber'e yaptığı açıklamada Exxenbet isimli bahis sitesinin sahibi olmadığını söyledi: "İlgimiz yok tabii ki. Konuyla ilgili ocak ayında mahkemeye başvuru yaptık. Mahkemede erişim engeli geldiği kararı çıktı."