Deniz Zeyrek: Duyunca çok öfkelendim, çok ayıpladım

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, ağustos ayı başında JP Morgan'ın ev sahipliğindeki toplantı öncesi yaşananlara tepki gösterdi.

50 yabancı yatırımcının katıldığı toplantının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın gelmesi sebebiyle çok ilgi çektiğini, 10Haber Ekonomi Müdürü Ruhi Sanyer'in de toplantıyı izlemek için otele gittiğini belirten Zeyrek, şöyle devam etti:

"Sanyer'i koridorda gören JP Morgan Genel Müdürü Mustafa Bağrıaçık, Sanyer'i görünce öfkelenmiş ve 'Kimsin, burada ne yapıyorsun' diye bağırmış.

Sanyer 'TC Vatandaşıyım, Bakan Bey ile görüşeceğim' karşılığını vermiş.

Bağrıaçık güvenlik güçlerine dönüp 'Götürün bunu' diye seslenmiş.

Sanyer, dört güvenlik görevlisi tarafından otelin dışına çıkarılmış.

JP Morgan Genel Müdürü Mustafa Bağrıaçık.

Ruhi Ağabey'le Radikal yıllarında uzun süre birlikte çalıştık. Şu anda 68 yaşında ve muhabir ruhunu hiç kaybetmedi. Kendisine yapılan muameleyi duyunca çok öfkelendim, çok ayıpladım.

Bir gazeteciye bu muameleyi uygun gören birinden Türkiye'ye hiçbir hayır gelmez.

Türkiye'de son zamanlarda yönetici koltuklarında oturan herkeste bir 'Küçük Erdoğan' olma hevesi var. Bağrıaçık da o rüzgârdan etkilenmiş belli ki."

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