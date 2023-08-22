Fatih Altaylı: Acun’un bahis sitesi mi var!

Gazeteci Fatih Altaylı, medya patronu Acun Ilıcalı'ya ait olan dijital platform Exxen ile aynı isme ve logoya sahip bir bahis sitesine dikkat çekerek, sitenin Ilıcalı'ya ait olup olmadığını sordu.

Altaylı, bugünkü yazısında Exxenbet adlı bahis sitesine dikkat çekti.

Bu tarz bahis sitelerinin Türkiye’de yasal olmadığına dikkat çeken Alaylı, şöyle devam etti:

"Ama ortada çok önemli bir etik sorun vardı. Acun Ilıcalı, İngiltere’de iki futbol kulübünün sahibiydi. Türkiye’de de bir futbol kulübüne çok yakındı, onlarca futbolcu ile de canciğer kuzu sarması bir ilişkisi olduğunu kendi zaten saklamıyor ve herkes de biliyordu.

Spor ve sporcularla bu denli iç içe olan birinin bir bahis sitesi sahibi olması ne kadar etik, UEFA kurallarına ne kadar uygundu.

Bütün dünya bahis şirketlerinin spor kulüplerine sponsor olmasının ne kadar etik olduğunu tartışırken, iki futbol takımının sahibinin bir bahis şirketinin sahibi olması nasıl kabul edilebilirdi!

Tüm bunları düşününce, her ne kadar aynı logoyu, aynı görsel kimliği taşısa da Exxenbet’in Acun Ilıcalı’nın olamayacağını düşündüm.

O yüzden de kendisini uyarmak istedim. Bir bahis şirketi, Exxen’in logosunu aynen kullanıyor. Eğer o şirket Acun’a ait değilse, başına dert açabilir haberi olsun. Yok eğer bahis şirketi de Acun’un ise zaten kendi başına kendi dert açmış demektir!"

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