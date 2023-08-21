Hacı Yakışıklı: Devlet Opera ve Balesi diye bir şeyin olmasına karşı çıkarım, kültürümüzde olmayan şeyi devlet niye sahipleniyor?

TV100 yazarı Hacı Yakışıklı, ‘Devlet Opera ve Balesi’ne karşı çıktığını belirterek, "Bizim kültürümüzde olmayan bir şeyi koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti niye sahipleniyor?” diye yazdı.

Son Güncelleme:
Hacı Yakışıklı: Devlet Opera ve Balesi diye bir şeyin olmasına karşı çıkarım, kültürümüzde olmayan şeyi devlet niye sahipleniyor?

TV100 yazarı Hacı Yakışıklı, bale etkinliğini sevmediğini belirttiği yazısında, “Çocuklarınızı baleye göndermeyin diyebilirim, gidilmemesini tavsiye edebilirim. Ama ötesine geçemem; gidenlere ‘hakaret’ edemem, onları ‘ilkel, çağdışı’ diye yaftalayamam! Yalnız ben ‘Devlet Opera ve Balesi’ diye bir şeyin olmasına karşı çıkarım. Bizim kültürümüzde olmayan bir şeyi koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti niye sahipleniyor?” görüşünü savundu.

Yakışıklı, “Göktürkler’de bale mi vardı? Balçiçek Hatun, Gökçe Kız, Bilge Kağan, Kültigin bale mi yapıyordu?” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Son Güncelleme:
Süt + biber birleşiminin bilinmeyen etkisi! Kavurmasını yapıp yenilirse eğer... Süt + biber birleşiminin bilinmeyen etkisi! Kavurmasını yapıp yenilirse eğer...
İcra dosyaları hızla artıyor: 9 milyona yaklaştı İcra dosyaları hızla artıyor: 9 milyona yaklaştı
Bu faydasını öğrendikten sonra her gün 1 adet kayısı yemek isteyeceksiniz Bu faydasını öğrendikten sonra her gün 1 adet kayısı yemek isteyeceksiniz
Ayasofya'da kötü koku şikayeti: "Namaza odaklanmak çok zor" Ayasofya'da kötü koku şikayeti: "Namaza odaklanmak çok zor"
ÇOK OKUNANLAR
Z kuşağı seçti: İşte tüm partilerden Meclis'teki en başarılı milletvekilleri İşte tüm partilerden Meclis'teki en başarılı milletvekilleri
Eski sistemde barajı bile geçemiyordu: 166 puanla Boğaziçi'nde fizik bölümünü kazandı 166 puanla Boğaziçi'nde fizik bölümünü kazandı
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış uyarısı geldi Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Merkez Bankası açıklaması sonrası bankalardan KKM kararı: Kapatıldı! Bankalardan KKM kararı: Kapatıldı!
İsmail Saymaz 'açık ara önde' diyerek AKP'nin İstanbul adaylığı kulislerini yazdı İsmail Saymaz 'açık ara önde' diyerek AKP'nin İstanbul adayını yazdı