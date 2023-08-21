Hacı Yakışıklı: Devlet Opera ve Balesi diye bir şeyin olmasına karşı çıkarım, kültürümüzde olmayan şeyi devlet niye sahipleniyor?

TV100 yazarı Hacı Yakışıklı, bale etkinliğini sevmediğini belirttiği yazısında, “Çocuklarınızı baleye göndermeyin diyebilirim, gidilmemesini tavsiye edebilirim. Ama ötesine geçemem; gidenlere ‘hakaret’ edemem, onları ‘ilkel, çağdışı’ diye yaftalayamam! Yalnız ben ‘Devlet Opera ve Balesi’ diye bir şeyin olmasına karşı çıkarım. Bizim kültürümüzde olmayan bir şeyi koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti niye sahipleniyor?” görüşünü savundu.

Yakışıklı, “Göktürkler’de bale mi vardı? Balçiçek Hatun, Gökçe Kız, Bilge Kağan, Kültigin bale mi yapıyordu?” diye yazdı.

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