Osman Kavala’yı hedef alan Metamorfoz dizisinin senarist ve yapımcısı konuştu: Kültürel hegemonyaları devam ettikçe, bunlar var olmaya devam edecek

Yeni Şafak’a konuşan Metamorfoz dizisinin senaristi ve yapımcısı Mustafa Burak Doğu, dizide Osman Kavala ismini telaffuz etmediklerini, Türkiye’deki sosyalist rolü yapan kirli burjuvayı anlattıklarını ifade etti. “Biz kapitalist bir iş adamından, o kapitalist sisteme ayak uydurmak için çevre katliamı yapan, gerektiğinde yabancı ülkelerle banka kuran, gerektiğinde hükumetlere silah sistemi satmayı göze alan bir iş adamından bahsettik. Onlar ‘Kavala’yı anlatıyorsunuz’ dediler. Bunun kurdukları sistemle alakalı olduğu, bize yönelik saldırının da sistematikliğinden anlaşılıyor” diyen Doğu, şöyle devam etti:

"METAMORFOZ, DÖNÜŞÜME İŞARET EDİYOR"

“Yapım şirketleri, reklam ajansları, yayınevleri gibi kültür sanat alanlarını incelediğinizde; 80 öncesi sosyalist, 80 sonrası kapitalist olan isimleri görürsünüz. Yurt dışından, AB’den fon alıp bağımsız gazetecilik yapan solcu gazeteciler de buna dahil. Yahut Türkiye’nin en büyük yapım firmalarını kuran, setlerde inanılmaz bir emek sömürücülüğü yapanlar da buna dahil. İşte Metamorfoz, tam olarak bu dönüşüme işaret ediyor. Bu dönüşüm, doğal bir süreç değil, bir istihbarat operasyonu. Silahsız, kansız, ama açık bir casusluk oyunu… Attila İlhan’ın dediği gibi; ‘Türk aydını, Batı’nın manevi ajanlığını’ üstleniyor. Bence bu durum hâlâ devam ediyor. Tayyip Erdoğan’ın kültürel hegemonya oluşturmak istediğini söyleyenler, 40 yılda oluşturdukları kültürel hegemonyaya alternatif gelsin istemiyorlar. Kültürel hegemonyaları devam ettikçe, bunlar var olmaya devam edecek.”