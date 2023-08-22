Atatürk Kültür Merkezi’nin hemen yanında Gümüşsuyu caddesinin girişindeki Gezi Pastanesi bugün itibariyle kapandı. Yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan pastanenin üzerine asılan ve bir nevi ölüm ilanı görünümündeki kara zeminde sadece şu ifade yer alıyor: “1987-2023”

Aslında Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yeniden inşası sonrası Gezi Pastanesi’nin çok beğenilen açık alanının kapatılması sonun başlangıcı gibiydi. Önemli sayıda müşterisini kaybeden pastane bu durum karşısında fiyat artışına gitti. Bu sırada beton dökülen alana daha sonra çim serildi ve akabinde bir heykel dikildi.



Müdavimleri arasında çok sayıda siyasetçi, yazar, sanatçının bulunduğu mekan İstanbul’un kaybolan son kültür değeri olarak tarihte yerini almaya hazırlanıyor.

‘‘YILLARDIR HER TÜRLÜ ENGELLEMEYE KARŞI MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞIYORDUK’’

Gezi Pastanesi’nin sahibi Hakan Kıran, neden kapanma kararı aldıklarını anlattı. Kıran, bu kararın arkasında ekonomik nedenlerin ve mekanın bahçe bölümünün kapatılması gibi engellemelerin belirleyici olduğunu vurguladı:

“Yıllardır her türlü engellemeye karşı mücadele etmeye çalışıyorduk. Kimse destek olmadı. Ekonomik kısım ile ilgili zaten bir şey demiyorum. Biz İstanbul'un çağdaş bir terasıydık. Terasımızı yok ettiler. Gezi olaylarından sonra her yer kapandı. Ben kendi kaynaklarımla ideolojimi, hayatımı, kalitemi idame ettirdim. Tek kişiyi işten çıkarmadık. Bahçe alanımızın olduğu yere heykel adı altında bir şey yapıldı.

Dış mekanımız da kalmadı. Dış mekan olmayınca zaten belliydi yani o işin yürüyemeyeceği. Kırk kişi çalışıyordu. Dört tane mutfağımız vardı. Her şeyi kendimiz üretiyorduk. Ya küçülmeye giderek kalitesini değiştirecektim. Ben hayatımda hiç önce ticaret, para düşünmedim. Önce insanın kendi kalitesi. Kalitesizleştirmek yerine maalesef kapamak zorunda kaldım. İnşallah gençler yenisi tekrar yaparlar diyeyim.’’

İstanbulluların ve turistlerin uğrak mekanı olan Gezi Pastanesi çikolatalı tatlılar ile tanınıyordu. Gezi Pastanesi yıllardır misafirlerine, Avusturya’dan pasta, Belçika’dan çikolata, Fransa ve Türkiye’den geleneksel hamur işi gibi lezzetli ürünler sunuyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem