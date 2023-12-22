ABD’yle toplantının ardından Meclis’teki İsveç mesaisi belli oldu

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi 26 Aralık Salı günü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda ele alınacak.

ABD’yle toplantının ardından Meclis’teki İsveç mesaisi belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın ABD'nin başkenti Washington'daki Yüksek Düzeyli Savunma toplantısının yapıldığını açıkladı.

Bakanlık toplantının olumlu geçtiğini bildirdi. Duyurunun ardındansa İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu.

Kanun teklifi 26 Aralık Salı günü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda ele alınacak. Toplantının ardından tarihin belirlenmesi dikkat çekti.

Onay için metnin TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilmesi gerekiyor

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