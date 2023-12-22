Üniversite amfisi, Ülkü Ocakları'na tahsis edildi

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi amfisi, Ülkücü Ocakları'nın devri teslim töreni için tahsis edildi.

Okuldan havadisler veren Beyazıt gazetesi, X hesabında yaptığı paylaşımda "İstanbul Üniversitesi, amfilerini kime peşkeş çekiyor? @istanbuledutr Birçok okul kulübü amfi kullanmakta sorun yaşarken Ülkü Ocakları isimli grup, yöneticilerinin devir teslim törenini Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi" dedi.