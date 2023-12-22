Üniversite amfisi, Ülkü Ocakları'na tahsis edildi

Ülkü Ocakları'nın devir teslim töreni için İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin amfisi tahsis edildi.

Üniversite amfisi, Ülkü Ocakları'na tahsis edildi

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi amfisi, Ülkücü Ocakları'nın devri teslim töreni için tahsis edildi.

Okuldan havadisler veren Beyazıt gazetesi, X hesabında yaptığı paylaşımda "İstanbul Üniversitesi, amfilerini kime peşkeş çekiyor? @istanbuledutr Birçok okul kulübü amfi kullanmakta sorun yaşarken Ülkü Ocakları isimli grup, yöneticilerinin devir teslim törenini Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi" dedi.

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