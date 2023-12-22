Yoğun bakımdaydı: CHP'li Bülent Tezcan, taburcu olduğunu duyurdu

CHP Milletvekili Bülent Tezcan, "15 Aralık 2023 günü geçirdiğim kalp ameliyatı nedeniyle bir haftadan bu yana tedavi gördüğüm Güven Hastanesi’nden bugün taburcu oldum. Tedavim doktorların talimatları doğrultusunda bir ay daha ev ortamında karantina şartlarında devam edecek" açıklamasını yaptı.

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Yoğun bakımdaydı: CHP'li Bülent Tezcan, taburcu olduğunu duyurdu

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 15 Aralık'ta geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle bir haftadan bu yana tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu duyurdu.

Tezcan'ın açıklaması şöyle:

"15 Aralık 2023 günü geçirdiğim kalp ameliyatı nedeniyle bir haftadan bu yana tedavi gördüğüm Güven Hastanesi’nden bugün taburcu oldum. Tedavim doktorların talimatları doğrultusunda bir ay daha ev ortamında karantina şartlarında devam edecek. Hastalığım sırasında arayan, haber gönderen, hastaneye gelen, geçmiş olsun dileklerini ileten, ancak tedaviden kaynaklı ziyaret yasağı nedeniyle görüşemediğimiz siz çok kıymetli dostlarımın desteğini hep yanımda hissettim, hissediyorum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.

Başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere tüm Cumhuriyet Halk Partisi aileme, TBMM’de geçmişte ve şu anda görev yapan milletvekili arkadaşlarıma ve TBMM’nin değerli çalışanlarına, tedavi sürecinde yoğun ilgi, destek ve çabalarıyla sağlığıma kavuşmamda çok büyük emekleri olan, Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Kurtoğlu, Kardiyolog Prof. Dr. Oben Baysan, Doç. Dr. Uğur Abbas ve ekiplerine, Güven Hastanesi yönetimi, tüm sağlık personeli ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum."

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