Prof. Ulusoy'dan Erdoğan'a 'mandacı ekonomistler' yanıtı

ENAG kurucusu Prof. Ulusoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "mandacı müstemlekeci ekonomistler" sözlerine, "Ekonomistlere saldırı varsa çok şey kötü gidiyordur... Yatırımcı dikkatli olsun" diye yanıt verdi.

Prof. Ulusoy'dan Erdoğan'a 'mandacı ekonomistler' yanıtı

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'mandacı ekonomistler' sözlerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) açıklama yapan Ulusoy, "Mandacı yurdunu satandır. Ekonomistlere saldırı varsa çok şey kötü gidiyordur... Yatırımcı dikkatli olsun, soygun başlıyor. Ülkeyi dilenci yapanlardır mandacı... Ülke malını 400 bin dolara satandır mandacı!" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un kuruluşunun 150. Yıl Gong Töreni'nde konuşmuş ve Genel Seçim'de Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, "Borsamız bize Osmanlı'dan miras kalan bir kurum olsa da, uzun yıllar asli görevini yerine getirememiştir. Borsamız yıllarca yabancıların, yerli yatırımcıları ve ülke kaynaklarını çeşitli manipülasyonlarla sömürdüğü bir platforma dönüştürüldü. Borsada yatırım yapmak yerine insanlarımızın günlük lisanını da sirayet eden borsada oynama ifadesi bu durumun bir yansımasıydı. Siyaset kurumu da üç beş oy daha kazanmak uğruna borsayı hedef alarak ne yazık ki bu algının kökleşmesine yardım etti. Bunu 14-28 Mayıs seçimleri arifesinde bir kez daha gördük. Bizzat muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı tarafından Borsa İstanbul'u yıpratmayı amaçlayan bütüncül bir kampanya yürütüldü. Battık, bittik senaryolarıyla, yatırımcı korkutuldu. Dövize, altına ve üretime doğrudan katkısı olmayan diğer araçlara yönlendirilmek istendi. Bu furyaya mandacı müstemlekeci kimi ekonomistler de alkış tuttu. Halbuki başta kıta Avrupa'sı olmak üzere gelişmiş, kalkınmış ülkelerde çok farklı bir tablo söz konusudur. Buralarda ne siyasetçiler ülkenin sermaye piyasasını kötüleyerek seçim kazanma hayali kurar, ne de sistem böyle bir manipülasyona izin verir. Dahası gelişmiş ekonomilerde sermaye piyasalarının derinleşmesiyle reel sektör finanse edilirken, gelişmiş sermaye piyasaları sayesinde de tasarruf oranlarının artması sağlanır. Bizim de bu doğrultuda daha kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor, ister siyasetçi, ister ekonomist, isterse simsar olsun, sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız" ifadelerini kullanmıştı.

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