Borsa İstanbul'dan şu ana kadar bilinenin aksine yeni karar: Bugün başladı!

Borsa İstanbul, BIST 500 Endeksine ilişkin duyuru yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul'un şu ana kadar bilinen gösterge endeksi BIST100'ün yanında, 500 şirketinin yer alacağı BIST 500 Endeksi, bugün başlatıldı.

HESAPLANMAYA BAŞLADI

BIST 500 Endeksi'nin 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren eşanlı verilerden hesaplamaya başlatıldığı belirtildi.

"TARİHİMİZDE İLK"

Konuya ilişkin açıklama yapan Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, "Gösterge endeksimiz BIST100'ün yanında, tarihimizde ilk kez 500 şirketi aştığımız için, Borsamızın güzide 500 şirketinin yer alacağı BIST500 Endeksi'ni bugün başlatıyoruz. Geldiğimiz noktada, Borsamızı kapsayıcı bir endeksle taçlandırmak gerekiyordu ve bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem