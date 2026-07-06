ABD'den Türkiye'ye Trump Çıkartması! 'Canavar' Ankara Sokaklarında Görüntülendi

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Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı.

TRUMP'IN 'CANAVARI' ANKARA'DA

Zirve hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, bir askeri nakliye uçağı havalimanına iniş yaptığı sırada görüntülendi. Bu uçağın, zirveye katılacak 32 liderden biri olan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’da kullanılması öngörülen araçlarını ve helikopterinin parçalarını taşıdığı öğrenildi. Kargo uçağı ile Ankara’ya getirilen konvoy araçları, şehir içinde hareket halindeyken görüntülendi.

TRUMP İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNACAK

Trump'ın zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ukrayna liderli Zelenski ile Suriye lideri Ahmed Şara ile birebir görüşme yapması planlanıyor.

ANITKABİR BİLMECESİ

Öte yandan Trump'ın Anıtkabir'i ziyaret edeceği iddiaları basında yer alırken, Beyaz Saray tarafından açıklanan resmi programında bu ziyaretin yer almaması dikkat çekti.

Kaynak: DHA