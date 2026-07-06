Balıkesir’den Sevindirici Haber: 4 Mahalleyi Kuşatan Alevler Durduruldu

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangınından sevindirici haber geldi.

Bereketli Mahallesi yakınlarında başlayan, Konakpınar, Çaparlı ve Ataköy mahallelerini abluka altına alan alevler, ekiplerin zamanla yarıştığı zorlu mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

HASAR TESPİTİ BAŞLADI

Bu arada Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yangında hasara uğrayan tarlalardaki mahsullere ilişkin tespit çalışmaları yürütüyor.

'MAKİNELER SAĞ OLSUN, BİZİ KURTARDILAR'

Konakpınar Mahallesi sakinlerinden Remzi Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Bereketli Mahallesi yakınlarında daha çok etkili olduğunu söyledi.

Mahalledeki bir hayvan damında da hasar oluştuğunu anlatan Çakır, "Yangının nasıl çıktığını bilen yok, Konakpınar, Çaparlı'ya kadar dayandı. Uçaklar, dozerler, makineler sağ olsunlar, kurtardılar" diye konuştu.

Kaynak: AA