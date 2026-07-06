Balıkesir’den Sevindirici Haber: 4 Mahalleyi Kuşatan Alevler Durduruldu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün başlayan ve 4 mahalleyi birden tehdit eden orman yangını, havadan ve karadan yürütülen yoğun çalışmalarla kontrol altına alındı. Bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

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Balıkesir’den Sevindirici Haber: 4 Mahalleyi Kuşatan Alevler Durduruldu
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangınından sevindirici haber geldi.

Balıkesir’den Sevindirici Haber: 4 Mahalleyi Kuşatan Alevler Durduruldu - Resim : 1

Bereketli Mahallesi yakınlarında başlayan, Konakpınar, Çaparlı ve Ataköy mahallelerini abluka altına alan alevler, ekiplerin zamanla yarıştığı zorlu mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Balıkesir’den Sevindirici Haber: 4 Mahalleyi Kuşatan Alevler Durduruldu - Resim : 2

HASAR TESPİTİ BAŞLADI

Bu arada Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yangında hasara uğrayan tarlalardaki mahsullere ilişkin tespit çalışmaları yürütüyor.

Balıkesir’den Sevindirici Haber: 4 Mahalleyi Kuşatan Alevler Durduruldu - Resim : 3

'MAKİNELER SAĞ OLSUN, BİZİ KURTARDILAR'

Konakpınar Mahallesi sakinlerinden Remzi Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Bereketli Mahallesi yakınlarında daha çok etkili olduğunu söyledi.

Balıkesir’den Sevindirici Haber: 4 Mahalleyi Kuşatan Alevler Durduruldu - Resim : 4

Mahalledeki bir hayvan damında da hasar oluştuğunu anlatan Çakır, "Yangının nasıl çıktığını bilen yok, Konakpınar, Çaparlı'ya kadar dayandı. Uçaklar, dozerler, makineler sağ olsunlar, kurtardılar" diye konuştu.

Kaynak: AA

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Balıkesir Orman yangınları
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