ABD'de Kriz Çıkardı, Türkiye'ye Geliyor! YSK'dan 'Elektronik Oylama' Hamlesi
ABD'de seçimleri takip eden YSK heyetinin, oradaki elektronik oylama sistemini detaylıca inceledikleri ve gözlemlerini Türkiye’ye döndükten sonra YSK’da konuşacakları bildirildi. Daha önce de elektronik oylamayı gündeme alabileceklerini açıklayan YSK'nın bu hamlesi, ABD'de tartışma konusu olan sistemin yakında Türkiye'de de kullanılabileceğini düşündürdü.
Siyaset ve ekonomideki çalkantılı gidişat nedeniyle son dönemde erken seçim çağrıları yükselirken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), daha önce sözünü ettiği elektronik oylama sistemini gündemine aldı. YSK Başkanı Ahmet Yener ve heyeti ABD’ye giderek başkanlık seçimlerini takip ederken, ülkede kullanılan elektronik oylama sistemini ayrıntılı şekilde değerlendirdikleri ve Türkiye’ye döndükten sonra gözlemlerini YSK’da tartışacakları öğrenildi.
YASADA VAR AMA UYGULANMIYOR
Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre; YSK’nın uzun süredir elektronik oylama konusunda çalışmalar yürüttüğü ve geçen yıl Ankara Üniversitesi ve YSK işbirliğinde bir çalışma grubu oluşturulduğu bildirilmişti. Mevcut mevzuata göre elektronik oylama, yalnızca yurt dışında yaşayan seçmenlerin kullanımı için düzenlenmiş olarak 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun’da yer alıyor ancak henüz hiçbir seçimde kullanılmadı.
ABD’DE TARTIŞMA KONUSU
Uygulama, ABD’de ise uzun süredir tartışılan bir konu. Son olarak 5 Kasım’da yapılan seçimlerde ise bazı makinelerden belirli başkan adaylarına oy verilemediğine yönelik görüntüler seçim güvenliği konusundaki endişeleri gündeme taşıdı.
Kaynak: Cumhuriyet