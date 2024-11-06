Trump'tan Oy Verme Süreciyle İlgili Açıklama: 'Büyük Sahtekarlık Yapılıyor'
ABD seçimlerinde oy kullanma işleminin sona ermesine az bir süre kala, Cumhuriyetçi Donald Trump'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Trump, Pensilvanya'da seçim sürecinde 'büyük sahtekarlık yapıldığını' iddia etti.
Tüm dünyanın merakla takip ettiği ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanma işlemi devam ediyor. Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı seçimlerde oy verme işlemi devam ediyor.
ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı eski başkan Donald Trump, devam eden oy verme süreciyle ilgili açıklama yaptı.
'BÜYÜK SAHTEKARLIK YAPILIYOR'
Trump, Pensilvanya'nın Philadelphia kentiyle ilgili olarak "Pensilvanya'da büyük bir sahtekarlıktan bahsediliyor. Kolluk kuvvetleri yolda" dedi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: