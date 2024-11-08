AKP İlçe Başkanlığı Önüne Kola Döken İki Kişiye Dava: 11 Yıl Hapisleri İsteniyor

İsrail’in Gazze’ye saldırısı sonrası Coca Cola’nın devletten teşvik aldığını öne süren Mehmet Altın, geçen yıl AKP Gemlik İlçe Başkanlığı’na gidip yere ve pencerelere kola dökerek eylem yapmış o anları da arkadaşı Yıldırım Doğan cep telefonuyla kayda almıştı.

11 YIL İSTENİYOR

Sözcü'den Tarık Işık'ın haberine göre, kola dökülen pencerede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı olduğu için iki kişi hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve mala zarar vermek’’ suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk oturumunda 11 yıla kadar hapisleri istenen sanıklar suçu kabul etmedi.

Altın şu savunmayı yaptı:

“İsrail, Filistinli kardeşlerimize zulüm uyguluyor. Sosyal medyada hükümetimizin vergi indirimi adı altında Coca Cola ile teşvik anlaşması yaptığını gördüm ve eylem yaptım. Kolayı ilçe yetkililerine verecektim. Ancak parti binası kapalıydı. Bu nedenle kolayı döküp video çektik. Camdaki Erdoğan’ın fotoğrafı çok az belli oluyordu.”

ANİDEN OLDU

Amacının Cumhurbaşkanının şeref ve haysiyetine zarar vermek olmadığını söyleyen diğer sanık Yıldırım Doğan ise “Olay aniden meydana geldi. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” dedi.

Kaynak: Sözcü