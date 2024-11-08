İkinci 'Uraz Kaygılaroğlu' Vakası! Hiç mi Ders Almadınız? Parçalanmış Uzuvlar Arasında Poz Verdiler

Semih Çelik'in katlettiği İkbal ve Ayşenur'un ölümü sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlar gündeme gelmişti ve sert tepkilere neden olmuştu. Henüz bu vahşetin yankıları geçmemiş ve Türkiye'de her gün kadınlar öldürülürken bir skandal poz da İlk ve Son dizisinin başrolleri Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'den geldi. İkili, parçalanmış manken uzuvları arasında poz verdi.

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İkinci 'Uraz Kaygılaroğlu' Vakası! Hiç mi Ders Almadınız? Parçalanmış Uzuvlar Arasında Poz Verdiler

İstanbul Fatih'te Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i yarım saat arayla katletmesi Türkiye gündemine oturmuştu. Katil Çelik, Uzuner'in kafasını kesip surlardan aşağı atmıştı. Türkiye'nin tek bir ağızdan tepki gösterdiği bu cinayetler sonrası oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar tekrar gündeme gelmiş ve tepki çekmişti.

İkinci 'Uraz Kaygılaroğlu' Vakası! Hiç mi Ders Almadınız? Parçalanmış Uzuvlar Arasında Poz Verdiler - Resim : 1

Kaygılaroğlu, kameralarına karşısına geçip kadın cinayetleriyle ilgili travmatize edici ve tetikleyici pozlar vermişti. Kayglaroğlu'na tepkiler 'özendirici ve yöntem gösterici' olması yönünde birleşmişti. Kaygılaroğlu ise tepkiler sonrası "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi" açıklamasında bulunmuştu.

İkinci 'Uraz Kaygılaroğlu' Vakası! Hiç mi Ders Almadınız? Parçalanmış Uzuvlar Arasında Poz Verdiler - Resim : 2

Türkiye henüz sur katilinin vahşetini atlatamamışken ve Kaygılaroğlu'na tepkilerin üstünden henüz çok geçmemişken dizi camiasından bir skandal poz daha geldi. İlk ve Son isimli dizinin başrol oyuncuları Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe parçalanmış manken uzuvlarının arasında poz vermesi tepki çekti.

İkinci 'Uraz Kaygılaroğlu' Vakası! Hiç mi Ders Almadınız? Parçalanmış Uzuvlar Arasında Poz Verdiler - Resim : 3Birçok sosyal medya kullanıcısı yaşananlardan ders alınmadığını fotoğrafın rahatsız edici olduğunu söyledi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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