Menzil'deki Miras Kavgasında Yeni Perde! 10 Miyar Liralık Vurgun İddiası

Menzil cemaati lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin hayatını kaybetmesinin ardından oğulları arasında başlayan miras kavgası devam ediyor.

Menzil'in mevcut lideri Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni'ye 'cemaate ait tapuların devri'ni gerekçe göstererek paylaşım uzlaşma amacıyla kurulan 'mahkemenin' yetkisini kısıtladığı suçlaması yapıldı.

Elhüseyni ise Semerkand Vakfı yöneticilerinin kendi adlarına kurdukları şirketlere 10 milyar TL para aktararak vurgun yaptıkları öne sürüldü.

MİRAS KAVGASINDA YENİ PERDE

Menzil cemaati lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin hayatını kaybetmesi sonrası oğulları arasında cemaatin mirasının nasıl paylaşılacağına dair başlayan kavgada yeni perde açıldı.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre; 22 Ekim'de cemaatin merkezi olan Adıyaman'ın Menzil köyünde bulunan Menzil Camisi'nde yapılan toplantıda 'cemaat mahkemesi' kuruldu.

'Mahkemenin' çalışmalarında sona geldiği öğrenilirken, cemaatin mevcut lideri Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni dışındaki diğer kardeşler açıklama yaptı.

Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin, bilinen beş oğlunun dördü tarafından 30 Ekim'de yapılan açıklamada, Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni'nin sözde cemaat mahkemesinin tek taraflı olarak "yetkisini kısıtladığı" öne sürüldü.

TAPU KRİZİ

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Hükmün aleyhte karara bağlanmasını engellemek için abimiz (Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni) kendi komisyonunun bir bölümünü toplantılara göndermedi. Daha sonra hakem heyetinin yetkisini kısıtladığını kamuya açık olmayan özel bir görüşmede kendilerine ifade etti. Heyetin ele alarak karara bağladığı konuya itiraz edip, ‘İstediğim konudan gidilecek' dedi."

Elhüseyni'nin cemaate ait tapuların devri konusunda sorun çıkardığı ve heyete, "Bunlar yapılmadan devam etmem" dediği iddia edilen açıklamada; "Halihazırda bütün taraflar Menzil'deki kendi hakkına düşen alan ve mekânları fiilen kullanıyor. Mekânlarda gerekli gördükleri değişiklikleri yapıyor ve buralara kendi logolarını asıyor. Yani devir işlemlerine konu edilen alanların kullanımı hususunda herhangi bir engel zaten bulunmuyor. Dolayısıyla söz konusu talep, süreci zora sokmak adına öne sürülmüş bir bahaneden fazlası değildir. İhtilaflı yerlerin mülkiyetleri ellerinde olduğu için böyle sıkıntılar çıkıyor" ifadeleri kullanıldı.

10 MİLYAR LİRALIK VURGUN YAPILDI İDDİASI

Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni ise cemaate bağlı Semerkand Vakfı yöneticileri tarafından Menzil'in kasasından 10 milyar TL vurgun yapıldığını iddia ederek, Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni, vakfın başkanı Yakup Yakupoğlu ile vakfın genel istişare kurulu üyeleri Ahmet Türk ve Hüseyin Kadıoğlu ile vakfın bilinen isimlerinden Abdurrahman Bayrakçı'nın "şebeke" oluşturarak bu vurgunu yaptığını ileri sürdü.

Kaynak: Cumhuriyet