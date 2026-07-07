ABB'nin Konser Harcamalarına İlişkin Soruşturmada Ara Karar

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 5'i tutuklu 14 kişinin yargılandığı dava 16 Ekim'e erteledi.

Son Güncelleme:
ABB'nin Konser Harcamalarına İlişkin Soruşturmada Ara Karar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin 14 kişinin yargılandığı davada, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Belediye Başkanına Bıçaklı Saldırı! Oğlu Yaralandı Belediye Başkanına Bıçaklı Saldırı! Oğlu Yaralandı
NATO Zirvesi Öncesi İstanbul Turu: Macaristan Başbakanı Peter Magyar Turist Oldu NATO Zirvesi Öncesi İstanbul Turu: Macaristan Başbakanı Peter Magyar Turist Oldu
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Büyük Fırtına Kapıda: Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Sonrası ‘Büyük Arınma’ Operasyonu CHP’de Büyük Fırtına Kapıda: Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Sonrası ‘Büyük Arınma’ Operasyonu
NATO Zirvesi Öncesi Gündem Yaratan İddia! Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müjdeyle Geliyor Kritik Saat Belli Oldu! Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müjdeyle Geliyor
NATO Zirvesi Öncesi Derin Çatlak: İspanya O Kararı Kabul Etmiyor NATO Zirvesi Öncesi Derin Çatlak: İspanya O Kararı Kabul Etmiyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kaldığı Otelin Yakınlarında Patlama Macron'un Kaldığı Otelin Yakınında Çifte Patlama
Belediye Başkanına Bıçaklı Saldırı! Oğlu Yaralandı Belediye Başkanına Bıçaklı Saldırı! Oğlu Yaralandı