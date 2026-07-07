ABB'nin Konser Harcamalarına İlişkin Soruşturmada Ara Karar
Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 5'i tutuklu 14 kişinin yargılandığı dava 16 Ekim'e erteledi.
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Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin 14 kişinin yargılandığı davada, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.
Kaynak: ANKA
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