NATO Zirvesi Öncesi İstanbul Turu: Macaristan Başbakanı Peter Magyar Turist Oldu
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi için Türkiye'ye geldi. Ankara'dan önce İstanbul'a uğrayan Magyar, Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nı gezerek tarihi şehrin tadını çıkardı.
Ankara'da bugün ve yarın gerçekleşecek olan NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, toplantı öncesi İstanbul'da tarihi yerlerin tadını çıkardı. Bir turist gibi Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nı gezen Peter Magyar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Magyar'a İstanbul gezisinde Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti. Ergün Turan, Macaristan Başbakanı Peter Magyar ve Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'i Yedikule Hisarı'nda misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Fatih Belediye Başkanı, gezi sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Macaristan Başbakanı Sn. Peter Magyar ve Macaristan İstanbul Başkonsolosu Sn. Laszlo Keller'i Yedikule Hisarı'mızda misafir etmekten memnuniyet duydum.— M. Ergün TURAN (@MErgun_Turan) July 6, 2026
İstanbul'un hafızasında önemli bir yere sahip olan hisarımızı birlikte gezerek devam eden çalışmalarımızı paylaşma imkânı… pic.twitter.com/s4ywj3Q8uS
Peter Magyar ile olan fotoğrafını da paylaşımında yer veren Ergün Turan, "İstanbul'un hafızasında önemli bir yere sahip olan hisarımızı birlikte gezerek devam eden çalışmalarımızı paylaşma imkânı bulduk. “Kıymetli ziyaretleri dolayısıyla Sayın Başbakana ve Sayın Başkonsolosa teşekkür ederim.” dedi.
Kaynak: AA