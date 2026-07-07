Belediye Başkanına Bıçaklı Saldırı! Oğlu Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesi Belediye Başkanı Süleyman Çetinkaya, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Başkan Çetinkaya'nın yara almadığı saldırıda, oğlu Yusuf Çetinkaya arbede sırasında yaralandı. AK Parti İl Başkanlığı, saldırıyı kınadı

Son Güncelleme:
Belediye Başkanına Bıçaklı Saldırı! Oğlu Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dinar'a bağlı Haydarlı Belediye Başkanı Süleyman Çetinkaya, 5 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında evine girmek üzereyken bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Başkan Çetinkaya'nın yara almadan atlattığı olayda, yanında bulunan oğlu Yusuf Çetinkaya çıkan arbedede yaralandı. Kimliği tespit edilen saldırgan jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'BU ALÇAK SALDIRI KABUL EDİLEMEZ'

Olayla ilgili AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haydarlı Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Çetinkaya'ya yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Milletimizin oylarıyla göreve gelmiş bir belediye başkanına yönelik gerçekleştirilen bu alçak saldırı kabul edilemez. Şiddeti, tehdidi ve saldırıyı hiçbir zaman meşru gören bir anlayışın yanında olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Yaşanan olayda Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olması en büyük tesellimizdir. Arbede sırasında yaralanan oğlu Yusuf Çetinkaya'ya ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Kamu görevini yerine getiren seçilmiş yöneticilere yönelik bu tür saldırılar sadece şahıslara değil, milletin iradesine ve demokratik hayata yönelmiş saldırılardır. Hiç kimse hukukun üzerinde değildir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılarak sorumluların adalet önünde gereken cezayı alacağına olan inancımız tamdır. İl Başkanlığı olarak; birlik ve beraberliğimizi hedef alan, toplumsal huzuru bozmaya yönelik her türlü şiddet eyleminin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Çetinkaya ve kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
NATO Zirvesi Öncesi İstanbul Turu: Macaristan Başbakanı Peter Magyar Turist Oldu NATO Zirvesi Öncesi İstanbul Turu: Macaristan Başbakanı Peter Magyar Turist Oldu
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Rojin Kabaiş'in Ölümünde 15 Dakikalık Sır! Aydınlatabilmek İçin Savcılık Özel Ekip Kurdu Rojin Kabaiş'in Ölümünde 15 Dakikalık Sır! Aydınlatabilmek İçin Savcılık Özel Ekip Kurdu
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Büyük Fırtına Kapıda: Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Sonrası ‘Büyük Arınma’ Operasyonu CHP’de Büyük Fırtına Kapıda: Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Sonrası ‘Büyük Arınma’ Operasyonu
NATO Zirvesi Öncesi Gündem Yaratan İddia! Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müjdeyle Geliyor Kritik Saat Belli Oldu! Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müjdeyle Geliyor
NATO Zirvesi Öncesi Derin Çatlak: İspanya O Kararı Kabul Etmiyor NATO Zirvesi Öncesi Derin Çatlak: İspanya O Kararı Kabul Etmiyor
Sabah Kırağısı Felaket Getirdi: Yolcu Otobüsü Yan Yattı, Bir Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var! Sabah Kırağısı Felaket Getirdi: Yolcu Otobüsü Yan Yattı, Bir Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kaldığı Otelin Yakınlarında Patlama Macron'un Kaldığı Otelin Yakınında Çifte Patlama