ABB'den depremzede vatandaşlara konaklama imkanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle oldu:

Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz.

Ankara'da yaşamını sürdüren ve öğrenci yurtlarından ayrılmak zorunda kalan ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlarımız, konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi için Başkent 153 hattımızdan bizlere başvurabilirler.