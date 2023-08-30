ABB'den depremzede vatandaşlara konaklama imkanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da yaşamını sürdüren ve öğrenci yurtlarından ayrılmak zorunda kalan ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlara konaklama imkânı sunulacağını açıkladı.

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ABB'den depremzede vatandaşlara konaklama imkanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle oldu:

Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz.

Ankara'da yaşamını sürdüren ve öğrenci yurtlarından ayrılmak zorunda kalan ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlarımız, konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi için Başkent 153 hattımızdan bizlere başvurabilirler.

ABB'den depremzede vatandaşlara konaklama imkanı - Resim : 1

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