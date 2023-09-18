AB Türkiye Delegasyonu Türkiye'nin 100'üncü yılını Candan Erçetin konseri ile kutladı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Cumhuriyet’in 100. yılını Candan Erçetin konseriyle kutladı. Ankara Bilkent Odeon’da gerçekleşen konserde, ünlü sanatçıya Avrupa Birliği Oda Müziği Solistleri eşlik etti. Erçetin, herkesin başından sonuna eşlik edebildiği, halkın nabzını tutan son derece zengin bir repertuvarla konsere katılan çok sayıda davetliyi coşturdu. Bu konser aynı zamanda her yıl Eylül ayında düzenlenen, bu yıl 40. kez gerçekleşen Avrupa Miras Günleri’nin de son etkinliği oldu.

Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'ndeki konsere Ankara’da görevli çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, davetliler ve vatandaşlar katıldı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un 100 yıl mesajını, AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Bölüm Başkanı Stefano Fantaroni Türkçe olarak okudu.

Mesajda; “Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılını müziğin evrensel dili ile kutlamaktan gurur duyuyoruz. Bu geceyi Candan Erçetin ve Avrupa Birliği Oda Müziği Solistleri ile kutlamaktan mutluyuz. Doğum günün kutlu olsun Türkiye” ifadeleri yer aldı.

Candan Erçetin: “Mükemmel bir orkestra var”

Türkiye, İrlanda, Finlandiya, İsveç, İngiltere ve Hollandalı müzisyenlerden oluşan 16 kişilik Avrupa Birliği Oda Müziği Solistlerinin yer aldığı konserde eserlerin senfonik düzenlemeleri, şef Orhan Şallıel tarafından yapıldı. “Mükemmel bir orkestra var. Ben sizin yerinizde olsam orkestra ile şarkı söyleme fırsatını kaçırmam” diyen Candan Erçetin’e pek çok parçada 3 binden fazla Ankaralı eşlik etti.

Candan Erçetin, konserin ikinci bölümünde şarkılarını çıplak ayakla söyledi, yabancı ülkelerin misyon temsilcileri ve davetliler dans ederek sanatçıya eşlik etti.