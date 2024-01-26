8 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı: Üzerinden silah ve fişek çıktı

Hatay’da 8 Yıl 5 Ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Üzerinden çıkanlar şoke etti.

Son Güncelleme:
8 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı: Üzerinden silah ve fişek çıktı

Hatay’da 8 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve 46 fişek çıktı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 25 Ocak tarihinde Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi’nde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 8 Yıl 5 Ay 7 hapis cezası ile aranan R.F yakalandı.

Şahsın yapılan üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 46 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak R.F tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
TRT1 dizisinde değişim! Teşkilat dizisine flaş bir oyuncu daha katılıyor TRT1 dizisinde değişim! Teşkilat dizisine flaş bir oyuncu daha katılıyor
Eski cihazınızı atmadan önce bunları mutlaka yapın! Uzmanından 7 öneri Eski cihazınızı atmadan önce bunları mutlaka yapın! Uzmanından 7 öneri
Kediyi canice öldürmüştü: Ev hapsi cezası verildi Kediyi canice öldürmüştü: Ev hapsi cezası verildi
ÇOK OKUNANLAR
AKOM resmen açıkladı: İstanbul'a kar geliyor İstanbul'a kar geliyor
"Aldatıldım" demişti: Burak Sergen ile Nihan Ünsal boşandı "Aldatıldım" demişti: Ünlü çift boşandı
Seneler sonra yarışmaya tekrar katıldı: Kısmetse Olur Rabia Karaca'yı görenler tanıyamadı Seneler sonra yarışmaya tekrar katıldı: Kısmetse Olur Rabia'yı görenler tanıyamadı
Emekli maaş zammıyla ilgili yeni iddia: "Herkese zam yapılacak..." Emekli maaş zammıyla ilgili yeni iddia: "Herkese zam yapılacak..."
Zam yağmuru! 700'den fazla ürünün fiyatı bir gecede değişti 700'den fazla ürünün fiyatı bir gecede değişti!