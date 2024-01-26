Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip yürütüldü. Yaklaşık 5 ay süren takibin ardından 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince düzenlenen operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 3 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nizip Adliyesine sevk edilen zanlılardan 10'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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