Kediyi canice öldürmüştü: Ev hapsi cezası verildi

Eskişehir'de, bir kediyi paspas sopasıyla canice vurup öldüren şahıs hakkında ev hapsi kararı verildi.

Kediyi canice öldürmüştü: Ev hapsi cezası verildi

Eskişehir'de, bir kediyi paspas sopasıyla canice vurup öldürdüğü belirlenen şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

Odunpazarı ilçesinde sahipsiz kedinin öldürülmesiyle ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olayın faili olduğu tespit edilen A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç'ye çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: AA

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