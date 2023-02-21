7.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Elbistan'da günde 20 enkaz kaldırılacak

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 10 saat arayla meydana gelen depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır , Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da yıkıma neden oldu. Afet bölgesinde binlerce bina ise depremler nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK'TEN ELBİSTAN'DAKİ ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Kahramanmaraş’ta yaşanan ikinci depremin merkezi Elbistan’da günlük 20 enkazın kaldırılacağını belirten Koordinatör Vali Gökmen Çiçek, yaraların sarılması için ise gece gündüz durmadan çalışacaklarını söyledi.

Elbistan’a koordinatör vali olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçede süren enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin süreç hakkında bilgi verdi.

Enkazı kaldırılacak olan binalarla ilgili sürecin hassas şekilde sürdürüldüğünü ve vatandaşların da bu çalışmalar hakkında bilgilendirildiğini belirten Vali Çiçek, "Elbistan’da başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. En kazlardan alınan molozlar Çiçek Mahallesi’nde özel olarak belirlenen araziye boşaltılıyor. Elbistan’da yaraları sarmak için sahada tüm gücümüzle mücadele ederken hayatı normalleştirme anlamında da enkaz kaldırma çalışmalarına ağırlık veriyoruz" dedi.

Elbistan’da enkaz kaldırma çalışmalarının gerekli iş makinesi, kamyon ve ekipman desteği ile daha da hız kazanacağını vurgulayan Çiçek, "Bu çalışmaları günlük 20 enkazı kaldıracak şekilde planlama yapıyoruz. Bunun için de iş makinesi ve ekipman hazırlığımızı tamamladık. Araçlar Elbistan’a ulaşır ulaşmaz gece gündüz demeden vatandaşlarımıza hizmet gayesiyle çalışacağız. İnşallah Elbistan’da yaraların daha hızlı şekilde sarılmasına vesile olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA