Et ve Süt Kurumu önünde 'ucuz et' kuyruğu: 'Dün geldik kıymayı alamadık, bugüne kaldı sıramız'

Yozgat’ta Et ve Süt Kurumu (ESK) mağazası önünde sabahın erken saatlerinde kuyruğa giren vatandaşlar bir kilo kıyma alabilmek için saatlerce beklerken, bazıları da alamadan evlerine dönüyor. Vatandaşlar, kişi başına en fazla bir kilo kıyma satın alabiliyor.

İktidarın ekonomi politikaları nedeniyle etiketlere fahiş zam olarak yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; enflasyon Ocak ayında bir önceki aya göre %6,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,45 olarak gerçekleşti. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise 12 aylık enflasyonu yüzde 121,62, ocak ayı artışını ise yüzde 9,26 olarak açıkladı.

Anka'nın aktardığına göre; Yozgat’ta piyasaya göre daha ucuz et satışının yapıldığı ESK mağazalarının önünde uzayan kuyruklar, her geçen gün biraz daha artıyor. Yozgat’ta sadecebir tane olan ESK satış mağazasının kapıları sabah saat 09.30’da açılıyor. Mağazada, günde yaklaşık iki ton et satışa sunulurken, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 89 liraya satılan dana kıyma ve 96 liradan satılan kuzu kıyma alabilmek için saatlerce sıra bekliyor. Yozgat’ta kasaplarda kemiksiz dana eti 250 lira, kuzu eti 230 lira, koyun eti 200 liradan işlem görüyor.

8 KENTE ET SEVKİ YAPILIYOR

Et ve Süt Kurumunun Yozgat’ta bulunan et ve süt kombina tesislerinde günlük 100 büyükbaş, 300 küçükbaş hayvan kesimi yapılarak, Yozgat ile kurumun Amasya, Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Samsun, Sinop ve Kayseri’de bulunan mağazalarına gönderiliyor. ESK Mağazalarında; dana kıyma 89 lira, kuşbaşı 99 lira, pratik kıyma 121 lira, gövde kuzu 96, kuzu but 107, gövde koyun 72, but 80, pirzola ise 96 liradan satılıyor.

"SABAH NAMAZINDAN BERİ BEKLİYORUZ"

ESK Yozgat Satış Mağazası önünde bir kilo ucuz et alabilmek için bekleyen vatandaşlar, "Sabah namazında geldik, sabah namazından beri bekliyoruz, verecekleri bir kilo kıyma" diyerek uzun süre kuyrukta beklemekten yakındı. Dün alamadığı bir kilo kıymayı alabilmek için soğuk havada bekleyen Cafer Aksoy, "Saat 7:30’dan beri buradayız. Bir kilo veriyorlar, fazla vermiyorlar. 89 lira, piyasada kıyma 200 lira diyorlar, biz de onun için ayazımızı yiyoruz. 7 kasa geldi, yarısı alamaz. Her gün böyle. Dün geldik kıymayı alamadık, bugüne kaldı sıramız" dedi.

"EKONOMİNİN BOZUKLUĞU NEDENİYLE 1 KİLO ETE MUHTAÇ OLUYORUZ"

Sıra bekleyen vatandaşlardan Mustafa Ceylan, Yozgat’ta kurumun bir tane mağazasının bulunduğunu belirterek, "Bir taneyle olmuyor, hayvancılığa teşvik olması lazım. Hayvancılık olmadığı sürece olmaz. Koyma suyla değirmen dönmez. ‘Dışarıdan hayvan getiriyim, dağıtayım’ bunla olmaz. Ekonominin bozukluğu besbelli, bundan dolayı bir kilo ete muhtaç oluyoruz" dedi. Mehmet Gül ise, "Sabah ezanında geldim. Bir kilo veriyorlar. Ucuz olduğu için buraya geliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA