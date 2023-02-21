Kadıköy kira haritasını paylaşan Hande Doğandemir: Aklım almıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve doğrudan 13.5 milyon insanı etkileyen depremlerin ardından birçok ilde kiralık konut fiyatları yeniden yükselişe geçti. Özellikle İstanbul'un Kadıköy ilçesinde istenen bedeller, kamuoyunda dikkati çekti.

Duruma tepki gösterenlerden biri de oyuncu Hande Doğandemir oldu; bölgedeki kira fiyatlarının yer aldığı haritayı paylaşarak şunları söyledi:

'NASIL NORMALLEŞTİ AKLIM ALMIYOR BENİM'

"Bu duruma nasıl kimse ses çıkarmıyor nasıl normalleşti aklım almıyor benim. Bu kiraları verebilen var mı gerçekten? Nasıl bu noktaya geldi sonu ne olacak bilmiyorum inanılmaz bir durum kim dur diyecek buna?"