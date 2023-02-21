İbrahim Tatlıses, Bodrum'daki 5 dairesini depremzedelere açtı

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da bulunan 5 dairesini 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası için açtı. "İmkanınız varsa siz de evlerinizi açın" diyen sanatçı, sosyal medyada çağrıda bulundu.

İbrahim Tatlıses, Bodrum'daki 5 dairesini depremzedelere açtı

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle sallandı. Binlerce kaybın olduğu büyük felaket, ünlüler camiasına da yas getirdi.

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni başlattıkları "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini bildirdi.

BODRUM'DAKİ 5 DAİRESİNİ AÇTI

İbrahim Tatlıses bu çağrıdan sonra kızı Dilan Çıtak gibi hemen harekete geçti. Tatlıses, Bodrum'daki 5 dairesini Evim Yuvan Olsun kampanyası için açtı.

'YARALARI SARMA ZAMANI'

İbrahim Tatlıses, "Evim Yuvam Olsun kampanyasına katılın. Şimdi yaraları sarma zamanı. Ben de Bodrum'daki 5 dairemi depremzedelere açtım. İmkanınız varsa siz de açın" dedi.

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