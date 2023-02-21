Putin'den kritik açıklamalar: "Savaşı onlar başlattı, Rusya'yı sahada yenmek imkansızdır”

Putin, Ukrayna'ya karşı başlatılan savaşın birinci yılı yaklaşırken kürsüye çıktı. "Savaşı onlar başlattı" diyen Rus lider, "Rusya'yı sahada yenmek imkansızdır” iddiasında bulundu.

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Putin'den kritik açıklamalar: "Savaşı onlar başlattı, Rusya'yı sahada yenmek imkansızdır”

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın üzerinden 1 yıl geçti. Savaşın birinci yılında Rusya Devlet Başkanı Putin, önemli bir konuşma yaptı.

Başkent Moskova'da parlamento üyeleri ve askerlere bir konuşma yapan Putin savaştaki son durumu değerlendirdi ve “Donbass problemini çözmek için her şeyi denedik ancak Batı başka bir senaryo için hazırlandı” dedi.

 “ABD TEK TARAFLI OLARAK ANLAŞMALARDAN ÇIKTI”

Ukrayna’nın savaştan önce Batı ile silah anlaşmaları için temasa geçtiğini öne süren Rus lider askeri harekat kapsamındaki görevlere adım adım karar verileceğini belirtti.

Rusya'nın çıkarlarını ve konumunu korumaya devam edeceğini ilan eden Putin, “ABD tek taraflı olarak anlaşmalardan çıktı” ifadelerini kullandı.

“SAVAŞI ONLAR BAŞLATTI”

Rus lider “Savaşı onlar başlattı ve biz güç kullanarak durdurmak mecburiyetinde kaldık” dedi.

'Batı cini şişeden çıkardı' diyen Putin, “Burada insanların yaşadığı trajedi umurlarında değil. Kendilerini demokrasi kisvesi altında ifade etmeye çalışıp başka ülkelere etiketler yapıştırıyorlar” ifadelerini kullandı.

Putin, mağdurların artmasının sorumlusunun Kiev olduğunu öne sürdü ve “Ukrayna'daki gidişatın sorumluluğu Batı elitlerine aittir” dedi.

Putin, “Rusya'yı sahada yenmek imkansızdır” iddiasında bulundu ve şöyle devam etti:

“Ukrayna’ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız.”

MİTİNG YAPACAK

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Putin'in zırhlı konvoyu sabahın erken saatlerinde Kremlin'e doğru giderken görüntülendi.

Gazete konvoyun gece 1'de Kremlin'e giriş yaptığını yazdı. İngiliz gazete Putin'in yarın ise on binlerce kişinin katılacağı bir miting yapmaya hazırlandığını yazdı.

Haberde 'Rusya parlamentosundan bir kaynak, RIA Novosti'ye, 22 Şubat'taki bir miting etkinliğine Putin de dahil olmak üzere 200.000 kişinin katılmasının beklendiğini doğruladı' ifadesine yer verildi.

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