70 Yaşındaki Adamın Yaşadığı Depoda Cansız Bedeni Bulundu

Bolu’da, bir iş hanında esnafın temin ettiği depoda yaşayan 70 yaşındaki Bekir Akatay ölü bulundu. Akatay’ın cansız bedenini kapıyı kırarak içeri giren esnaf buldu.

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70 Yaşındaki Adamın Yaşadığı Depoda Cansız Bedeni Bulundu

Olay, saat 16.30 sıralarında Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak’ta, bir iş hanındaki depoda meydana geldi. İş hanındaki esnafın kalması için sağladığı depoda 2 yıldır yaşayan Bekir Akatay’dan haber alamayan esnaf, kapıyı kırarak içeri girdi.

70 Yaşındaki Adamın Yaşadığı Depoda Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 1

Akatay, yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Bekir Akatay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Akatay’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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