Konya'da Korkunç Kaza: 1'i 7 Aylık Bebek 4 Kişi Yaralı

Kaza, ilçe merkezindeki Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 YC 393 plakalı hafif ticari araç, plakası alınamayan başka bir ticari araçla çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan bir kişi, ekiplerin çalışmaları sonrasında güçlükle kurtarıldı. Kazada yaralanan M.K., M.G., M.K. ve 7 aylık bebek Z.B.K. ambulanslarla kaldırıldıkları Karapınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA