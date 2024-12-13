Barajda Cansız Beden Bulundu

Mamasın Barajı'nda saat 14.00 sıralarında köylüler, su yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar, hayatını kaybettiği tespit edilen erkeğin cansız bedenini sudan çıkardı.

Naaş, otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA