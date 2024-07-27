7 Dev Bankadan Dolar Tahmini! İşte En Düşük ve En Yüksek Olasılıklar
Yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında döviz kurunun ne kadar olacağı geliyor. 7 büyük kurum da dolar tahminlerini açıkladı. Buna göre en düşük tahmin Wells Fargo'dan geldi. Dev kurum doların yıl sonunda 32,5 TL olacağını kaydetti.
Bazı finansal kuruluşların yıl sonu dolar/TL tahminleri ortaya çıktı. 7 kurum arasında en iyimser tahmin 32,5 lira olarak gerçekleşti. En yüksek dolar kuru beklentisi ise Merkez Bankası’nın tahminini yakınsadı.
İşte 7 kurumun dolar/TL tahminleri:
HSBC
YIL SONU TAHMİNİ: 36 TL
FITCH
YIL SONU TAHMİNİ: 36 TL
DEUTSCHE BANK
YIL SONU TAHMİNİ: 37 TL
BNP PARIBAS
YIL SONU TAHMİNİ: 36 TL
COMMERZBANK
YIL SONU TAHMİNİ: 35 TL
MORGAN STANLEY
YIL SONU TAHMİNİ: 36 TL
WELLS FARGO
YIL SONU TAHMİNİ: 32,5 TL