7 Dev Bankadan Dolar Tahmini! İşte En Düşük ve En Yüksek Olasılıklar

Bazı finansal kuruluşların yıl sonu dolar/TL tahminleri ortaya çıktı. 7 kurum arasında en iyimser tahmin 32,5 lira olarak gerçekleşti. En yüksek dolar kuru beklentisi ise Merkez Bankası’nın tahminini yakınsadı.

İşte 7 kurumun dolar/TL tahminleri:

HSBC

YIL SONU TAHMİNİ: 36 TL

FITCH

YIL SONU TAHMİNİ: 36 TL

DEUTSCHE BANK

YIL SONU TAHMİNİ: 37 TL

BNP PARIBAS

YIL SONU TAHMİNİ: 36 TL

COMMERZBANK

YIL SONU TAHMİNİ: 35 TL

MORGAN STANLEY

YIL SONU TAHMİNİ: 36 TL

WELLS FARGO

YIL SONU TAHMİNİ: 32,5 TL