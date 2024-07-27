TRT'nin En Büyük Korkusu Başına Geldi! LGBTİ+ Mesajını Bir Anda Kestiler
Sık sık LGBTİ+'ları hedef alan kamu yayıncısı TRT, Paris 2024 Olimpiyatı açılış koreografisindeki LGBTİ+ mesajı içeren görüntüleri canlı yayınlamak zorunda kaldı. Mesajların devam etmesi üzerine TRT, yayını bir anda kesti. Sosyal medyadan ise tepki yağdı.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, büyük bir ihtişamla açılış törenini gerçekleştirdi. Açılış töreni ilk kez bir stadyumda değil; Seine Nehri'nde yapıldı. Oyunlara 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katıldı.
Açılış töreni tüm dünyada ilgiyle takip edilirken Türkiye'nin gündemi ise başkaydı. Sık sık LGBTİ+'ları hedef alan yayın ve haberleriyle bilinen kamu yayıncısı TRT, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılışındaki LGBTİ+ mesajını yayınlamak zorunda kaldı fakat mesajların devam etmesi üzerine bir anda yayını kesti.
TRT'nin LGBTİ+ tahammülsüzlüğü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları TRT'nin yayını kesmesine tepki gösterdi.
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