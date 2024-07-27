TRT'nin En Büyük Korkusu Başına Geldi! LGBTİ+ Mesajını Bir Anda Kestiler

Sık sık LGBTİ+'ları hedef alan kamu yayıncısı TRT, Paris 2024 Olimpiyatı açılış koreografisindeki LGBTİ+ mesajı içeren görüntüleri canlı yayınlamak zorunda kaldı. Mesajların devam etmesi üzerine TRT, yayını bir anda kesti. Sosyal medyadan ise tepki yağdı.

Son Güncelleme:
><

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, büyük bir ihtişamla açılış törenini gerçekleştirdi. Açılış töreni ilk kez bir stadyumda değil; Seine Nehri'nde yapıldı. Oyunlara 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katıldı.

Açılış töreni tüm dünyada ilgiyle takip edilirken Türkiye'nin gündemi ise başkaydı. Sık sık LGBTİ+'ları hedef alan yayın ve haberleriyle bilinen kamu yayıncısı TRT, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılışındaki LGBTİ+ mesajını yayınlamak zorunda kaldı fakat mesajların devam etmesi üzerine bir anda yayını kesti.

TRT'nin LGBTİ+ tahammülsüzlüğü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları TRT'nin yayını kesmesine tepki gösterdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Açılış! Türk Bayrağını Mete Gazoz ile Busenaz Sürmeneli TaşıdıParis 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Açılış! Türk Bayrağını Mete Gazoz ile Busenaz Sürmeneli TaşıdıSpor

Etiketler
TRT
Son Güncelleme:
Kızıl Goncalar Dizisinin Yayın Tarihi Değiştirildi! Seyircilere Kötü Haber Kızıl Goncalar Dizisinin Yayın Tarihi Değiştirildi! Seyircilere Kötü Haber
Adrese Teslim İhalelerle Köşeyi Döndüler: İşte Türkiye'nin En Zengin İhalecilerinin Vergi Karnesi İşte Türkiye'nin En Zengin İhalecilerinin Vergi Karnesi
Düzenleme Başladı! Yapmayan Birçok Kişi Havalimanında Uçağa Alınmayabilir Düzenleme Başladı! Yapmayan Birçok Kişi Havalimanında Uçağa Alınmayabilir
Öğrencileri Taciz Eden Antrenör Davasında Yeni Detaylar: Masaj Talepleri, Birlikte Uyuma Teklifi... Öğrencileri Taciz Eden Antrenör Davasında Yeni Detaylar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası: Son Dakikada Tarih Değişmiş! Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası
İktidara Yakın Gazete Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verdi Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verildi
İstanbul Emniyeti'nden Büyük Operasyon: Polisin Takibe Aldığı Araçtan Cephanelik Çıktı 169 Silah, 500 Adet Fişek ve Daha Nicesi....
Mahfi Eğilmez'den 'Bıçak Sırtı' Uyarısı: 'Zarar Görmeden Çıkış Yok' Mahfi Eğilmez'den 'Bıçak Sırtı' Uyarısı
İslam Memiş Hem Tarih Hem Rakam Verdi: Gram Altın Ne Kadar Olacak? Gram Altın Ne Kadar Olacak?