TRT'nin En Büyük Korkusu Başına Geldi! LGBTİ+ Mesajını Bir Anda Kestiler

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, büyük bir ihtişamla açılış törenini gerçekleştirdi. Açılış töreni ilk kez bir stadyumda değil; Seine Nehri'nde yapıldı. Oyunlara 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katıldı.

Açılış töreni tüm dünyada ilgiyle takip edilirken Türkiye'nin gündemi ise başkaydı. Sık sık LGBTİ+'ları hedef alan yayın ve haberleriyle bilinen kamu yayıncısı TRT, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılışındaki LGBTİ+ mesajını yayınlamak zorunda kaldı fakat mesajların devam etmesi üzerine bir anda yayını kesti.

TRT'nin LGBTİ+ tahammülsüzlüğü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları TRT'nin yayını kesmesine tepki gösterdi.