Öğrencileri Taciz Eden Antrenör Davasında Yeni Detaylar: Masaj Talepleri, Birlikte Uyuma Teklifi...

Elazığ'da bulunan bir spor kulübündeki 5 kız öğrencinin, hentbol antrenörü ve bir lisede öğretmen olarak görev yapan İ.B. hakkında cinsel taciz iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında İ.B., İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınmıştı.

İ.B, savcılık talimatıyla gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş nöbetçi sulh ceza hakimliğince Nisan ayında tutuklanmıştı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı taciz iddiasıyla tutuklanan İ.B. hakkında hazırladığı iddianamede taciz iddialarıyla ilgili yeterli delillerin olduğu gerekçesiyle şüphelinin cezalandırılmasını istedi.

"BİRLİKTE UYUMAYI TEKLİF ETTİ"

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, mağdur öğrencilerin birinden ÇİM’de (Çocuk İzleme Merkezi) alınan ifadesinde antrenör İ.B’nin kendisiyle uyumayı teklifi ettiğini ileri sürerek, şöyle konuştu:

- Arkadaşlarımın kıskanç olduğu, kimseye güvenmemem gerektiğini söylüyordu, kahvaltı esnasında bir teması olmadı, beni yalnızlaştırıp kendisiyle olmamı istediğini düşünüyorum. B.'ye de böyle yapmıştı, geçen yıl Nisan aylarında bana birlikte uyumayı teklif etmişti, maçtan döndükten sonra ayağım alçıda olduğu için beni hastaneye götürmesi gerekiyordu ama hastane kapalı olduğu için salona gittik.

- İkimiz tektik, küçük oda denilen yerde birlikte uyumayı teklif etti, ‘sen o köşede yat ben bu köşede yatayım, rahatsız olursan araya yastık koyarız’ diye teklif etti. Odada tek bir yatak vardı, ben kabul etmeyince ‘sen bilirsin’ dedi.

"HOCADAN MASAJ TALEPLERİ GELİRDİ"

Antrenör İ.B.’nin kendisine masaj yaptırma talebi olduğunu ileri süren mağdur öğrenci, “İ. hoca il dışından geldikten sonra 4 Mart tarihinde odasında bana sarıldı ve öptü, ayakta karşılıklı sarıldık, kolları belimdeydi, sonra beni yanağımdan öptü, sonra ben odadan çıktım gittim. İ. hocanın odasında performans artırıcı macun bulmuştuk. Dolabından kahve almak için açtığımızda gördük, kadın parfümleri ve deodorantları da görmüştüm. Performans artırıcı macun olduğunu internet araştırması sonucu öğrendim, arkadaşların ve benim İ. hocadan masaj talebimiz olmadı, masaj talepleri İ. hocadan gelirdi, kendisinden şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

SAVCI, CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Soruşturma kapsamında toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde; tanık anlatımları, mağdur beyanları ve şüpheliye ait ses kayıtlarının birbiri ile uyumlu olduğu ve mağdur anlatımlarını doğruladığı, bu nedenle şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği, cinsel istismarda bulunduğuna dair yeterli şüpheyi oluşturacak delil elde edildiği gerekçesiyle İ.B.’nin cezalandırılmasını istedi.