İslam Memiş Hem Tarih Hem Rakam Verdi: Gram Altın Ne Kadar Olacak?

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altına ilişkin tahminlerde bulundu. Ağustos ayında 2 bin 700 TL veya üzerini göreceğini belirten Memiş, yıl sonu için ise 3 bin ila 3 bin 500 lira aralığını işaret etti.

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İslam Memiş Hem Tarih Hem Rakam Verdi: Gram Altın Ne Kadar Olacak?

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 azalışla 2 bin 530 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 düşüşle 16 bin 600 liraya indi. Geçen hafta sonu 4 bin 190 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 150 liraya geriledi.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altına ilişkin tahminlerini açıkladı. 2024 yılının 'altın yılı' olduğunu belirten İslam Memiş, yıl sonuna kadar ons altının 2 bin 660 dolara ve devamında da 3 bin dolara ulaşabileceğini kaydetti. Merkez bankalarının altın talebini artırmaya devam ettiğini ifade eden uzman isim, altının tekrar güvenli liman olarak tercih edildiğini vurguladı.

YIL SONU TAHMİNİ

Altının gram fiyatı için yeni rekor rakamı açıklayan Memiş şunları dile getirdi:

"Türkiye'de uzun vadede en çok kazandıran yatırım aracı altın olmaya devam ediyor. Muhtemelen bir iki hafta daha bu aralıkta kalacak. Aynı şekilde ons altının da 2 bin 380-2 bin 480 dolar aralığını takip edeceğiz. Ancak ağustos ayında gram altında 2 bin 700 TL veya üzerini göreceğimizi öngörüyorum. Şu anda düşmesine rağmen yine 2 bin 570 lira civarlarını görüyoruz. Yıl sonu için 3 bin ila 3 bin 500 aralığını tahmin etmeye devam ediyorum. Orta Doğu'da bölgesel bir savaş var ve ABD Merkez Bankası Fed başta olmak üzere çoğu merkez bankalarında faiz indirme süreci var. Merkez Bankası alımlarını sürdürüyor ve bu da yukarı yönde olmasını tetikleyen faktördür.”

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İslam Memiş Hem Tarih Hem Rakam Verdi: Gram Altın Ne Kadar Olacak? Gram Altın Ne Kadar Olacak?